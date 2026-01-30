انت الان تتابع خبر الكربولي يخاطب السياسيين: كيف بكم اذا شملكم ترامب بالعقوبات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكربولي في تدوينة على منصة (اكس)، انه "لماذا يرفع الفيتو بوجه من لم تصدر بحقه عقوبات الخزانة الأمريكية، بينما يغض النظر عن أسماء لشخصيات سياسية ومالية واقتصادية وعسكرية صدرت بحقهم عقوبات مباشرة".وتابع، انه "رأي الرئيس الأمريكي ينبع من دوافع ذاتية بينما قرار الخزانة الأمريكية يستند إلى وقائع دقيقة".

واكمل"فكيف سيكون موقفكم اذا غير ترمب رأيه ليشمل الجميع؟".