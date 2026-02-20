شاهد بالفيديو.. لليوم الثاني على التوالي.. “البرهان” يفاجئ المواطنين ويشاركهم الإفطار في الشارع العام

- 1/2
واصل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مفاجأة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فبعد أن فاجأ “البرهان”, مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الشهر الفضيل بزيارة في مكان إفطارهم.
عاد رئيس مجلس السيادة ليشارك مجموعة أخرى من المواطنين الإفطار في الشارع العام وسط فرحة كبيرة من المواطنين الذين احتشدوا حوله وسارعوا على إكرامه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
