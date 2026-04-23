سعر اليورو مقابل الين يستمر بتأجيل الارتفاع-توقعات اليوم 23-4-2026

استمر سعر البلاتين بتقديم تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه المستمر قرب مستوى 2040.00$ متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليعوق ذلك فرص استئنافه مؤخرا للهجوم الصاعد المنتظر سابقا.

تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 قد يزيد الضغوط السلبية اللحظية على تداولات السعر لنتوقع مهاجمته مجددا لمحور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 1990.00$ ومن ثم ليحاول اختبار الدعم الإضافي المستقر قرب 1950.00$, أما نجاح السعر بالثبات فوق 2110.00$ سيحفز ذلك المسار الصاعد من جديد لنبقى بانتظار تسجيله للأهداف الإضافية المستقرة قرب 2155.00$ و2205.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1990.00$ و 2100.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع