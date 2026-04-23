سعر الباوند مقابل الين يستقبل العزم الايجابي-توقعات اليوم 23-4-2026

أنهى سعر النحاس تداولات يوم أمس بملامسته لمستوى 6.1100$ مقتربا بذلك من العائق المتمركز عند 6.1200$ ومن ثم ليبدأ بتداولات هذا الصباح بسلبية جديدة نتيجة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليضغط بذلك على الدعم الأولي المتمثل بمستوى 5.9700$.

ما سبق يؤكد تأثر السعر بتعارض المؤشرات الرئيسية مما يزيد من فرص تشكيله لموجات تصحيحية هابطة خلال الفترة الحالية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 5.8900$ وصولا نحو 5.8200$, أما نجاحه بتجاوز العائق المذكور سابقا والثبات أعلاه سيعزز ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو الهدف الإيجابي التالي المستقر قرب 6.2500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8200 $ و 6.100$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع