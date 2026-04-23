سعر الباوند مقابل الين يستقبل العزم الايجابي-توقعات اليوم 23-4-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-23 05:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر النحاس تداولات يوم أمس بملامسته لمستوى 6.1100$ مقتربا بذلك من العائق المتمركز عند 6.1200$ ومن ثم ليبدأ بتداولات هذا الصباح بسلبية جديدة نتيجة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليضغط بذلك على الدعم الأولي المتمثل بمستوى 5.9700$.
ما سبق يؤكد تأثر السعر بتعارض المؤشرات الرئيسية مما يزيد من فرص تشكيله لموجات تصحيحية هابطة خلال الفترة الحالية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 5.8900$ وصولا نحو 5.8200$, أما نجاحه بتجاوز العائق المذكور سابقا والثبات أعلاه سيعزز ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو الهدف الإيجابي التالي المستقر قرب 6.2500$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8200 $ و 6.100$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع