اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سفير الإمارات ووزير التنمية البوليفي يبحثان تعزيز التعاون

0 نشر
0 تبليغ

سفير الإمارات ووزير التنمية البوليفي يبحثان تعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - سوكري (وام)

التقى إبراهيم سالم العلوي، سفير دولة لدى جمهورية بيرو، والسفير غير المقيم لدى دولة بوليفيا متعددة القوميات، معالي أوسكار ماريو جوسينيانو بينتو، وزير التنمية الإنتاجية والريفية والمياه في دولة بوليفيا متعددة القوميات. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الإنتاجية والزراعية وإدارة الموارد المائية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة. وتم خلال المحادثات بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي والاستدامة، خاصة في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالاشتراك مع جمهورية السنغال، في العاصمة أبوظبي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

