اليابان | آلة الكوتو... موسيقى تقليدية من قلب التراث الياباني

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

ثقافة 23/04/2026

الكوتو آلة وترية تقليدية في اليابان، يُعزف عليها منذ أكثر من ألف عام وتتميّز بصوتها الهادئ الفريد.

عُزفت لأكثر من ألف عام

الكوتو آلة موسيقية يابانية تقليدية ذات 13 وترًا، تشبه إلى حد كبير آلة القانون الشرقية من حيث التصميم وطريقة العزف، وتتميّز بجسور متحركة تُستخدم لضبط الأوتار. ويرتدي العازفون ثلاث ريش تُعرف باسم ”تسومي“ على الإبهام والسبابة والوسطى لعزف الأوتار. وتُصنع الكوتو من خشب الباولونيا، وقد استُخدمت في اليابان منذ أكثر من ألف عام.

وفي القرن العشرين، أسهم الملحن مياغي ميتشيو (1894–1956) في إحياء شعبية هذه الآلة، ومن أبرز أعماله ”هارو نو أومي“ (بحر الربيع)، وهو مقطوعة ثنائية للكوتو وناي الشاكوهاتشي، تُعزف عادة خلال فترة رأس السنة في اليابان. كما ابتكر مياغي كوتو بسبعة عشر وترًا، يُعرف أحيانًا باسم ”كوتو الباص“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)