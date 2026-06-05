سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يكسر خط اتجاه فرعي صاعد – توقعات اليوم – 05-06-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال الفترة اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الموجات الهابطة السابقة، وقد ساعد هذا التحرك على تصريف حالة التشبع البيعي التي كانت تسيطر على مؤشرات القوة النسبية، ما منح العملة الرقمية بعض الدعم المؤقت للاستقرار.

إلا أن الصورة الفنية بدأت تُظهر مؤشرات على تراجع هذا الزخم الإيجابي، بعدما وصلت مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعكس احتمالات ضعف القدرة على مواصلة الارتفاع، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي عليها، في ظل استمرار الهيمنة الكاملة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي الضغوط السلبية مسيطرة ويحد من فرص حدوث تعافٍ مستدام في الوقت الحالي.