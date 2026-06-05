الإيثريوم ينخفض أدنى حاجز 1800 دولار رغم هدوء التوترات بالشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا في بورصة شيكاغو مجددًا يوم الخميس لتسجل أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع استمرار الطقس الملائم للمحاصيل الأمريكية في تعزيز موجة البيع، بحسب محللين.

كما انخفض القمح بشكل طفيف، مع تحسن هطول الأمطار في سهول الولايات المتحدة وبدء موسم الحصاد، ما زاد من ضغوط المعروض.

وهبط عقد الذرة الأكثر نشاطًا في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 1.1% إلى 4.26 و3/4 دولار للبوشل بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 20 فبراير للجلسة الثانية على التوالي.

وتراجع فول الصويا بنسبة 0.6% إلى 11.47 و1/2 دولار للبوشل، بعد أن لامس أضعف مستوياته منذ 8 أبريل، بينما انخفض القمح بنسبة 0.1% إلى 5.86 و1/2 دولار للبوشل، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 14 أبريل. وتتجه العقود الثلاثة نحو تسجيل خامس جلسة هبوط متتالية.

وقال أندريه سيزوف، رئيس شركة الاستشارات الزراعية «سوفيكون»، إن “التوقعات الإيجابية على نطاق واسع لمحاصيل الذرة وفول الصويا الأمريكية” غذّت عمليات البيع من قبل صناديق الاستثمار، التي كانت قد بنت مراكز شراء ضخمة قاربت مستويات قياسية في المحاصيل الرئيسية هذا العام.

وأضاف سيزوف أن “الصمت الصيني” بشأن شراء المحاصيل الأمريكية يضغط أيضًا على الأسعار من جانب الطلب.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن بكين تعهدت خلال قمة عُقدت منتصف مايو بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 17 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى هدف سابق لاستيراد فول الصويا. وأكدت الصين أنها وافقت على توسيع التجارة الزراعية، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

ويترقب المتعاملون صدور تقرير مبيعات الصادرات الأسبوعي من وزارة الزراعة الأمريكية يوم الخميس للحصول على مؤشرات جديدة بشأن الطلب.

كما يراقب المستثمرون اكتشاف حالة إصابة بدودة اللحم الحلزونية الجديدة، وهي طفيلي يتغذى على الأنسجة الحية، في عجل بولاية تكساس، لما قد يكون له من تأثير على قطيع الماشية الأمريكي وبالتالي على الطلب المرتبط بالأعلاف.

وفي الوقت نفسه، أدى تراجع أسعار النفط يوم الخميس، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وما صاحبه من آمال بالتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، إلى إزالة أحد عوامل الدعم لمحاصيل مثل الذرة وزيت الصويا المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي.

ومع ذلك، أصبحت أسواق الحبوب أقل حساسية لتقلبات أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، مع عودة العوامل الموسمية المرتبطة بإمدادات المحاصيل لتتصدر المشهد.

أما في سوق القمح، فقد ظل التركيز منصبًا على وفرة الإمدادات العالمية، في ظل بدء حصاد القمح الشتوي في الولايات المتحدة وارتفاع توقعات الإنتاج في روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم.