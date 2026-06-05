تكنولوجيا: لينوفو تطلق لابتوب IdeaPad Slim 3 14IPH11 الاقتصادي بشاشة OLED وميزات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بشكل رسمي جهازها المحمول الاقتصادي الجديد IdeaPad Slim 3 14IPH11 مقاس 14 بوصة في الأسواق الأوروبية والعالمية لينضم إلى تشكيلة أجهزة عام 2026 المتنوعة مثل طراز IdeaPad Slim 5 Ultra الخفيف بوزن يقل عن 1.2 kg وطراز IdeaPad Slim 3 مقاس 17 بوصة ويأتي اللابتوب الجديد ليوفر توليفة ممتازة تجمع بين السعر المناسب والمواصفات القوية التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين

ورغم تصنيفه الاقتصادي يأتي الجهاز مزودا بشاشة OLED متطورة بمقاس 14 بوصة توفر سطوعا يصل إلى 400 nit وتغطية كاملة للألوان بنسبة 100% من النطاق اللوني DCI-P3 ويتميز اللابتوب بدعم ترقية الذاكرة العشوائية من قبل المستخدم بجانب احتوائه على منفذين من نوع SSD لزيادة مساحة التخزين وقارئ بطاقات الذاكرة SD بالحجم الكامل بدلا من منافذ microSD التقليدية المنتشرة في هذه الفئة

ويعمل لابتوب IdeaPad Slim 3 14IPH11 بمعالجات Panther Lake الحديثة من شركة إنتل حيث يتوفر بخيارات معالجة تشمل Core Ultra 5 322 أو Core Ultra 7 355 وهو نفس المعالج المستخدم في أجهزة رائدة مثل ديل XPS 14 ولينوفو Yoga Slim 7 Ultra Aura Edition المتاح بسعر 1949 دولار ويتوفر الجهاز ببطاريات قدرة 50 Wh أو 60 Wh وتؤكد لينوفو أنها توفر عمر تشغيل مذهل يصل إلى 19.5 ساعة و 21.9 ساعة على التوالي

وتبدأ أسعار اللابتوب الجديد من 970 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة شاملة ضريبة القيمة المضافة ويتراوح بين 1150 إلى 1389 يورو في دول منطقة اليورو وحوالي 1195 دولار سنغافوري في سنغافورة وتأتي النسخ الأساسية مع سعة 16 GB من الذاكرة العشوائية ومعالج Core Ultra 5 مع اختلاف سعات التخزين بين 256 GB أو 512 GB وسعة البطارية بحسب متطلبات الأسواق العالمية المختلفة