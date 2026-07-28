أخبار من السعودية.. مساعدات سعودية.. 1,300 سلة غذائية في شيكان شمال كردفان بالسودان

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الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:59 صباحاً كتب شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,300 سلة غذائية على الفئات النازحة في مركز "معاشات الشرطة" بمحلية شيكان في ولاية شمال كردفان بجمهورية السودان، استفاد منها 6,722 فردًا، ضمن المشروع الغذائي بالسودان لعام 2026.وتأتي تلك المساعدات في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.