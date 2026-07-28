أخبار من السعودية.. العراق: فتح تحقيق في استهداف المملكة بمسيّرات واتخاذ إجراءات ضد المتورطين

العلاقات السعودية العراقية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الحكومة العراقية، فتح تحقيق فيما حدث من استهداف للمملكة بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، بحسب "الإخبارية".وأكدت الحكومة، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في الاعتداءات على المملكة، قائلة: لن نسمح بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) This is a Twitter Statusوشددت الحكومة العراقية على أن العلاقات مع المملكة أخوية وراسخة وعميقة.كما تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومبادئ حسن الجوار.