أخبار من السعودية.. البرلمان العربي: تضامن كامل مع المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بالمسيّرات.
وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكًا صارخًا لأمن المملكة واستقرارها، وتهديدًا للأمن الإقليمي. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) This is a Twitter Status
وشدد على دعم البرلمان للجهود والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة، للحفاظ على أمنها وحماية أراضيها ومقدراتها.
وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكًا صارخًا لأمن المملكة واستقرارها، وتهديدًا للأمن الإقليمي. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) This is a Twitter Status
تضامن عربيوأكد اليماحي، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وشدد على دعم البرلمان للجهود والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة، للحفاظ على أمنها وحماية أراضيها ومقدراتها.