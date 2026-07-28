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أخبار من السعودية.. البرلمان العربي: تضامن كامل مع المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها

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واس - القاهرة  0 تبليغ

أخبار من السعودية.. البرلمان العربي: تضامن كامل مع المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت المملكة العربية بالمسيّرات.
وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكًا صارخًا لأمن المملكة واستقرارها، وتهديدًا للأمن الإقليمي. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) This is a Twitter Status

تضامن عربي

وأكد اليماحي، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وشدد على دعم البرلمان للجهود والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة، للحفاظ على أمنها وحماية أراضيها ومقدراتها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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