انخفاض أسعار الذهب اليوم في السعودية.. تعرف على سعر جرام عيار 21 الآن

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 28 يوليو 2026، انخفاضا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 427.5 ريال، مقابل 430 ريالا، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 488.5 ريال، مقابل 491.5 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى: 447.75 ريال، مقابل 450.5 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 366.25 ريال، مقابل، 368.75 ريال، عند إغلاق أمس.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 15193.75 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3419.5 ريال.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية