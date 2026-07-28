وول ستريت تغلق على تباين مع ترقب نتائج شركات التكنولوجيا وقرار الفيدرالي

واصلت عملة الريبل التابعة لشركة Ripple التداول ضمن نطاق ضيق خلال تعاملات يوم الاثنين، مع حفاظها على مستوى الدعم قرب 1.10 دولار، في وقت لا تزال فيه فرص الصعود محدودة بفعل استمرار الاتجاه الهابط للمتوسطات المتحركة وضعف الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تهدئة التوترات تدعم شهية المخاطرة

استفادت الأسواق المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

كما أعلنت إيران تعليق هجماتها على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ما عزز آمال التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة مستدامة.

وانعكس ذلك على أسواق الطاقة، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضًا حادًا خلال تعاملات الاثنين، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي بين الجانبين، وهو ما ساهم في تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

ضعف الطلب يحد من الزخم الصعودي

أظهر نشاط المستثمرين في سوق المشتقات استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ حجم العقود المفتوحة (Open Interest) في العقود الآجلة الدائمة نحو 2.21 مليار ريبل يوم الاثنين، مقارنة مع 2.19 مليار ريبل في اليوم السابق، وفقًا لبيانات CoinGlass.

ويشير استقرار العقود المفتوحة، بعد تراجعها من 2.37 مليار ريبل المسجلة في 20 يوليو، إلى أن المستثمرين لا يزالون يفتقرون إلى الثقة الكافية لزيادة تعرضهم للمخاطر.

كما فقدت محاولة العملة للحفاظ على اختراق مستوى 1.16 دولار، الذي سجلته الثلاثاء الماضي، زخمها سريعًا، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية.

تباطؤ تدفقات صناديق ETF

على صعيد الاستثمار المؤسسي، واصل الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المرتبطة بعملة ريبل التراجع، حيث ظلت التداولات ضعيفة خلال جلسات الأربعاء والخميس والجمعة الماضية.

ووفقًا لبيانات SoSoValue، بلغ إجمالي التدفقات التراكمية إلى هذه الصناديق نحو 1.49 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة إلى 1.01 مليار دولار.

ورغم تباطؤ النشاط، تشير هذه الأرقام إلى استمرار اهتمام المستثمرين على المدى الطويل بالعملة، وهو ما قد يسهم في الحد من الضغوط الحالية ودعم استقرار الأسعار.