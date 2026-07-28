الذهب يرتفع عقب هدنة أمريكية-إيرانية وترقب قرار الفيدرالي

تراجع الدولار الكندي إلى مستوى يقارب أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات الاثنين، متأثرًا بالهبوط الحاد في أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.2% إلى 1.4115 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.85 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى 1.4119، وهو الأضعف منذ 14 يوليو.

وقال جورج ديفيس، كبير محللي التحليل الفني لدى RBC Capital Markets، إن تراجع أسعار النفط كان المحرك الرئيسي لانخفاض العملة الكندية.

وأضاف أن ارتداد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من مستوى الدعم عند 1.4025 الأسبوع الماضي شجع أيضًا بعض المستثمرين على زيادة مشترياتهم من الدولار الأمريكي.

وتراجعت أسعار النفط، الذي يُعد أحد أهم صادرات كندا، بنحو 7.2% إلى 82.85 دولارًا للبرميل، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية المتبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب أسبوعين من المواجهات، مما عزز الآمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي يخفف حدة التوتر ويسمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 28 و29 يوليو.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، يوم الجمعة، أن المضاربين قلصوا رهاناتهم السلبية على الدولار الكندي.

وانخفضت صافي المراكز المدينة غير التجارية إلى 174,448 عقدًا حتى 21 يوليو، مقارنة مع 176,279 عقدًا في الأسبوع السابق، والتي كانت أعلى مستوياتها منذ يناير 2025.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات صادرة عن Signal49 Research تحسن ثقة المستهلكين في كندا خلال يوليو، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 8.9 نقطة ليصل إلى 67.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024.

ويترقب المستثمرون أيضًا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر مايو يوم الجمعة المقبل، والتي يتوقع المحللون أن تظهر نمو الاقتصاد بنسبة 0.2%.

وعلى صعيد سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، حيث انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس إلى 3.564%، مواصلًا تراجعه بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 3.665% يوم الخميس الماضي.