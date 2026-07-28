مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.9% اليوم الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.9% عند 10678 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.8 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 195.9 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها نحو، 9.5 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: طباعة وتغليف، ورؤوم، ولجام للرياضة، وتبوك الزراعية، وعناية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: أيان، ونايس ون، والحفر العربية، واليمامة للحديد، وسايكو، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.5 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 32، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 195.9 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها نحو، 9.5 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 210 شركاتانخفضت أسهم 210 شركات، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52 فقط، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: طباعة وتغليف، ورؤوم، ولجام للرياضة، وتبوك الزراعية، وعناية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: أيان، ونايس ون، والحفر العربية، واليمامة للحديد، وسايكو، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 21877 نقطة، وبتداولات بلغت، 12.2 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.5 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 32، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.