سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 28-07-2026

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عزز من الضغوط البيعية، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

وجاءت الضغوط الفنية لتتفاقم بعد كسر السعر لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وهو ما أضعف فرص التعافي وأعاد السيطرة للبائعين، ليزيد من احتمالات استمرار التراجع واستهداف مستويات دعم أدنى خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح السعر في استعادة مقاوماته الفنية الرئيسية.