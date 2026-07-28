أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيريه الكويتي والقطري

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.وجرى خلال الاتصالين، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.شهد الاتصال أيضا إدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة.