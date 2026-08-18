سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف-توقعات اليوم 18-8-2026

استغل سعر الزوج ثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها حاليا قرب الهدف الإضافي الأول المتمركز عند 184.80 والذي قد يشكل بدوره لعائق لحظي أمام الاندفاع الصاعد.

قد يضطر السعر حاليا لتشكل بعض التداولات الجانبية إلا أن مواصلة توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وبالثبات العام فوق مستوى الدعم المتمركز عند 183.15, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 185.45 وبتجاوز هذا العائق ستمتد التداولات مباشرة نحو 185.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.25 و 185.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع