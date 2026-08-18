الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف-توقعات اليوم 18-8-2026

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سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف-توقعات اليوم 18-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 05:22 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

استغل سعر الزوج ثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها حاليا قرب الهدف الإضافي الأول المتمركز عند 184.80 والذي قد يشكل بدوره لعائق لحظي أمام الاندفاع الصاعد.

 

قد يضطر السعر حاليا لتشكل بعض التداولات الجانبية إلا أن مواصلة توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وبالثبات العام فوق مستوى الدعم المتمركز عند 183.15, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 185.45 وبتجاوز هذا العائق ستمتد التداولات مباشرة نحو 185.95.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.25 و 185.45

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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