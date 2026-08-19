عمومية سي جي إس السعودية تعقد اجتماعها 16 سبتمبر لمناقشة توزيعات الأرباح على المساهمين

قررت شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة (سي جي إس)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 16 سبتمبر 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض، لمناقشة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي الماضي بقيمة 23.3 مليون ريال، بواقع 0.23 ريال للسهم، تمثل 23.3% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الجمعية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج الشركة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 8.49 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 9.23 مليون ريال للعام المالي السابق، بارتفاع نسبته 7.97%.