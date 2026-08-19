الحفر العربية السعودية تعلن تفاصيل عقدها الجديد لتوسيع حضورها الإقليمي بدول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت شركة الحفر العربية عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بإعان الشركة أمس الثلاثاء، عن توسع حضورها الإقليمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توقيع عقد جديد.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وقّعت الشركة العقد مع شركة مصيرة للنفط المحدودة وشركة نورثرن أوفشور ليمتد بقيمة أقل من 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2025م، وذلك لحفر بئرين مؤكدة بالإضافة إلى بئرين اختيارية في سلطنة عُمان.

ونوهت الشركة إلى أن هذا العقد يأتي عقب النجاح في استكمال أول عقد حفر بحري دولي للشركة وإعادة نقل الحفارة للعمل في سوق أخرى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس مرونة نموذج التشغيل وقدرة الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي إضافي بخلاف ما تم الإفصاح عنه في الإعلان السابق، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد على نتائج الشركة خلال عام 2026م، ولا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

وكانت شركة الحفر العربية، أعلنت أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2026، عن توقيع عقد مع عميل جديد في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، لتوسّع الشركة حضورها الإقليمي.