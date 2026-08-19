شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يواصل موجة التراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ 2024 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سعر الريبل (XRP)، العملة الرقمية التابعة لشركة ريبل (Ripple)، إلى ما دون مستوى الدعم الفوري البالغ 1.00 دولار يوم الثلاثاء، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وظل رمز التحويلات المالية في اتجاه هبوطي خلال معظم العام الحالي، ومن المرجح أن تهيمن الخسائر دون مستوى 1.00 دولار على تداولات هذا الأسبوع، ما لم يحدث تعافٍ مستدام.

ارتفاع العوائد ومخاوف التضخم يضغطان على العملات الرقمية

ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من الولايات المتحدة إلى اليابان وألمانيا إلى أعلى مستوياتها في عقود، ما ضغط على الذهب الذي لا يدر عائدًا، في حين واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.

ولا تزال آفاق التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران من غير المرجح أن تقبل الشروط اللازمة لإنهاء الصراع، بينما تعهدت إيران باتخاذ موقف عسكري "هجومي بالكامل"، وقالت إن مضيق هرمز سيظل مغلقًا حتى تستجيب واشنطن لشروط اتفاق مؤقت.

وتعزز أسعار الطاقة المرتفعة المبررات الداعية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، رغم البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي أظهرت فقدانًا مفاجئًا للوظائف، وتضخمًا أقل من المتوقع، وضعف مبيعات التجزئة في يوليو.

ويتجه المستثمرون الآن إلى محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لـمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ريبل توسع المدفوعات العابرة للحدود في كوريا

أعلنت شركة ريبل يوم الاثنين أنها أبرمت شراكة استراتيجية مع بنك جيونبوك (Jeonbuk Bank) لتوسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود في كوريا، في إطار جهودها الأوسع للتوسع في المنطقة.

وقالت الشركة المتخصصة في حلول المؤسسات القائمة على تقنية البلوك تشين، في بيان صحفي، إن التعاون يهدف إلى تقليص زمن تسوية المعاملات إلى ما يقارب الفورية، بما يعزز أعمال الشركات التي تعتمد على البنوك الوسيطة عبر نظام سويفت (SWIFT).

ويُعد بنك جيونبوك أول بنك تجاري في كوريا يطبق خدمة Ripple Payments، في خطوة تؤكد جهود شركة البلوك تشين لتوسيع نطاق عملياتها.

وقالت ريبل في البيان الصحفي: «يمكن لبنك جيونبوك الآن تقديم خدمات تحويل أموال أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة لعملائه من الشركات العالمية، بما في ذلك شركات الاستيراد والتصدير، والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنشئي المحتوى عبر الإنترنت».