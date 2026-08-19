سينومي ريتيل (4240) يبلغ هدفنا السعري بمصاحبة زيادة في أحجام التداول – توقعات اليوم – 19-08-2026

قفز سهم شركة سينومي ريتيل (4240) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة 15.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ولينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء هذا بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 15.50 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 17.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد