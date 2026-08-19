سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بعض الخسائر الطفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي والديناميكية المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.