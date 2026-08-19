الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 02:22 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بعض الخسائر الطفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي والديناميكية المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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