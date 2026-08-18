رقابة مكثّفة على صالونات حلاقة الأطفال في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تكثّف بلدية مدينة أبوظبي جهودها الرقابية والتوعوية على صالونات حلاقة الأطفال، بالتزامن مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وتوفير خدمات آمنة وذات جودة عالية للأطفال.

وتأتي هذه الجهود امتداداً لمنظومة رقابية مستمرة تنفّذها البلدية على المنشآت الخدمية المرتبطة بصورة مباشرة بصحة المجتمع وسلامته، حيث تشمل عمليات التفتيش صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعناية الشخصية، إلى جانب صالونات حلاقة الأطفال وغيرها من منافذ الخدمات.

وتولي البلدية أهمية، خاصة خلال هذه الفترة لجاهزية صالونات الأطفال، في ظل ارتفاع الإقبال عليها من الأسر استعداداً للعام الدراسي، بما يتطلب تعزيز الممارسات الصحية والوقائية داخل هذه المنشآت.

وتندرج هذه الجهود ضمن مسؤولية البلدية في تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للمنشآت الخدمية، إلى جانب الجانب التوعوي الذي يستهدف أصحاب المنشآت والعاملين فيها، باعتبار الالتزام بالاشتراطات الصحية مسؤولية مشتركة تسهم في حماية المجتمع، والارتقاء بجودة الخدمات.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمرار الحملات التفتيشية والتوعوية، بما يعزّز ثقافة الوقاية والالتزام، ويرسّخ ثقة المجتمع بالمنظومة الرقابية، ويدعم توفير بيئة صحية وآمنة تتوافق مع توجهات أبوظبي في تعزيز جودة الحياة.

سلامة وجودة

تعكس هذه الرقابة أهمية تكامل دور الجهات المختصة وأصحاب المنشآت وأولياء الأمور في موسم العودة إلى المدارس، لضمان أن تكون الخدمات المقدمة للأطفال مستوفية للمتطلبات الصحية، وأن تواكب الزيادة الموسمية في الطلب عليها بأعلى مستويات السلامة والجودة.