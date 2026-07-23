ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والأمطار في الهند إلى 41 شخصًا

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار الموسمية في ولاية "آسام" الواقعة شمال شرقي الهند إلى 41 شخصًا.وأوضح رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 41 شخصًا، مؤكدًا أن جميع الجهات، تعمل على مدار الساعة في عمليات الإغاثة والإنقاذ بالولاية.وأشار إلى أن السلطات أقامت نحو (150) مخيمًا للإغاثة، لجأ إليها نحو (30) ألف شخص في الولاية، وأن (900) ألف شخص في أكثر من (1800) قرية تضرروا جراء الفيضانات.