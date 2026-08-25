شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 15 أسبوعاً بسبب عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التعافي مقابل سلة من العملات

•الولايات المتحدة تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران

•الأسواق في انتظار خطاب وارش في جاكسون هول

•حيازات صندوق ترست تقفز إلى أعلى مستوى في 4 أشهر



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوياتها في 15 أسبوع المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية ،يترقب المستثمرون هذا الأسبوع ،صدور بيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" في منتدى جاكسون هول السنوي.

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,618.50 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,651.40$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ( 4,696.79$) الأعلى منذ 14 مايو الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.1%، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل الطلب الاستثماري القوي على المعدن النفيس.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار التعافي من المستويات الأدنى فى ثلاثة أشهر ،عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تجددت عمليات شراء الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا، وسط تصاعد المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.



الصراع الأمريكي الإيراني

•أطلقت الولايات المتحدة رسمياً عملية "المنبوذ الاقتصادي "لفرض عزلة دولية كاملة على طهران مع حظر 5 قطاعات حيوية جديدة.



•أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بدء تلك العملية بهدف قطع مصادر التمويل والعلاقات الاقتصادية التي تساعد طهران على الصمود.



•وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نحو 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، تتوزع على مجالات النووي والصواريخ والأمن السيبراني والنفط.



•وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف 5 قطاعات بعقوبات ثانوية محتملة: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري.



•واشنطن لم تعلن حتى الآن عقوبات مباشرة على البنوك الصينية الكبرى، رغم كون الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.



•طهران أكدت أن العقوبات الأمريكية لن تنجح، وحذرت من أن دعم العقوبات أو المشاركة فيها قد يُعامل باعتباره عملًا من أعمال الحرب.

الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 60 %،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 40%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 27%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 73%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب هذا الأسبوع ،صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي"كيفن وارش" في منتدى جاكسون هول الاقتصادي السنوي.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع موقع "أف اكس نيوز تودي": انتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح سريعًا مع استئناف أسعار الذهب الصعود فى محاولة لتجاوز حاجز 4,700 دولار للأونصة و تسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 2.28 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,049.49 طن ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 أبريل الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يستعد لمهاجمة هدفنا السعري - توقعات اليوم – 25-08-2026