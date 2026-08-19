شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 02:19 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
صعد سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب.