الاقتصاد

سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 02:19 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

صعد سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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