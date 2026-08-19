الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 01:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثرًا بتماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3555، ليحاول الزوج اكتساب زخم إيجابي يساعده على التعافي وإعادة مهاجمة تلك المقاومة، وسط استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

 

ويعزز هذا الدعم من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ويبقي على فرص استعادة الزوج لمكاسبه ومحاولة تجاوز المقاومة المحورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا