سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثرًا بتماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3555، ليحاول الزوج اكتساب زخم إيجابي يساعده على التعافي وإعادة مهاجمة تلك المقاومة، وسط استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

ويعزز هذا الدعم من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ويبقي على فرص استعادة الزوج لمكاسبه ومحاولة تجاوز المقاومة المحورية خلال الفترة القريبة المقبلة.