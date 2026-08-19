الذهب يتراجع بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عقود

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار الطاقة بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة مخاوف التضخم.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4,393.11 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 4,448 دولارًا.

ارتفاع العوائد ومخاوف التضخم يضغطان على الذهب

ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من الولايات المتحدة إلى اليابان وألمانيا إلى أعلى مستوياتها في عقود، ما ضغط على الذهب الذي لا يدر عائدًا، في حين واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.

ولا تزال آفاق التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران من غير المرجح أن تقبل الشروط اللازمة لإنهاء الصراع، بينما تعهدت إيران باتخاذ موقف عسكري "هجومي بالكامل"، وقالت إن مضيق هرمز سيظل مغلقًا حتى تستجيب واشنطن لشروط اتفاق مؤقت.

وتعزز أسعار الطاقة المرتفعة المبررات الداعية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، رغم البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي أظهرت فقدانًا مفاجئًا للوظائف، وتضخمًا أقل من المتوقع، وضعف مبيعات التجزئة في يوليو.

ويتجه المستثمرون الآن إلى محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لـمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الذهب يحتاج إلى تسارع الطلب الاستثماري

قال محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة إن مشتريات المستثمرين الحالية تتوافق بدرجة أكبر مع سعر للذهب قريب من 4,000 دولار للأوقية وليس 5,000 دولار، وهو المستوى الذي يرتبط بنمو الطلب الاستثماري بنسبة 21% على أساس سنوي.

وأضاف المحللون أن مشتريات المستثمرين ستحتاج إلى التسارع حتى يتمكن الذهب من التحرك صوب مستوى 5,000 دولار للأوقية.