البرهان يتفقد عدداً من المستشفيات بولاية الخرطوم

تفقد السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، عدداً من المستشفيات بولاية الخرطوم، شملت مستشفى الشعب التعليمي، ومستشفى الأسنان، ومستشفى الولادة بأمدرمان .
واستمع رئيس مجلس السيادة، خلال الجولة، إلى تقارير حول أوضاع المستشفيات وسير العمل بها، واحتياجاتها من أعمال التأهيل والصيانة والمعدات والمستلزمات الطبية، واطلع على المعوقات التي تواجه استعادة خدماتها.
ووجّه رئيس مجلس السيادة بفتح مستشفى الشعب التعليمي واستعادة تقديم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، إلى جانب توفير الدعم اللازم للإسراع في تأهيل جميع مستشفيات الولاية، خاصة المستشفيات التي شملتها الجولة.
كما وجّه بمتابعة تنفيذ أعمال التأهيل واستكمال الاحتياجات بالتنسيق بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم، بما يضمن رفع جاهزية المستشفيات وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
سونا
هبة علي
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