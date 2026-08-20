سعر اليورو مقابل الدولار يتجاوز مستهدفه الأخير ويعزز مكاسبه – توقعات اليوم – 20-08-2026

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد نجاحه في اختراق مستوى المقاومة 1.1650، وهي المقاومة التي كانت هدفًا سعريًا لنا في تحليلاتنا السابقة، مدفوعًا باستمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

وفي المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما يعكس تراجعًا محتملًا في الزخم الصاعد وقد يكبح من وتيرة ارتفاع الزوج خلال الفترة القريبة المقبلة.