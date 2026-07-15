انت الان تتابع خبر الزيدي يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية مع أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النعمان في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أجرى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء بتوقيت بغداد، مباحثات رسمية في مقر وزارة الحرب الأميركية، مع وزير الحرب بيت هيغسيث، اشتملت استعراضاً شاملاً للعلاقات الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة".

وشهدت المباحثات، وفقاً للنعمان، "عرضاً لوجهات النظر، والاتفاق على جملة من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالمصالح الأمنية والعسكرية للجانبين، بما فيها الاستمرار في تبادل المعلومات الاستخبارية لصالح الجهود الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، ورفع مستوى التنسيق لتفتيت الحواضن والملاذات المتعلقة بالنشاط الإرهابي".

ولفت الى ان "المباحثات شهدت ايضاً الاتفاق على تطوير الدعم والتعاون في مجال التدريب ورفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، والتعاون التقني والفني والتكنولوجي والرقمي في مجالات التطبيقات الأمنية والعسكرية، والمعدّات والتسليح، والحفاظ على السيادة".

وتابع النعمان، انه "وفي إثر المباحثات، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي سينتهي في 30 أيلول القادم".

واكمل انه "وجه ايضاً بان تصاغ العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، وفق منهج دعم السلطة الكاملة لقواتنا المسلحة على الأراضي العراقية كونها قادرة على حماية العراق أرضاً وجواً".