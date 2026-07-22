الاقتصاد

سعر سهم Palantir (PLTR) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 22-07-2026

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سعر سهم Palantir (PLTR) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 22-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-22 12:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.22

يشهد سعر سهم Palantir Technologies Inc (PLTR) تداولات جانبية متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما أوقف سلسلة مكاسبه السابقة والتي حاول من خلالها تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 138.90$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 122.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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