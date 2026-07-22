سعر سهم Palantir (PLTR) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 22-07-2026

يشهد سعر سهم Palantir Technologies Inc (PLTR) تداولات جانبية متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما أوقف سلسلة مكاسبه السابقة والتي حاول من خلالها تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 138.90$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 122.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط