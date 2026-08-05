شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق عند مستويات قياسية بدعم آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط والداو جونز يقفز بنحو 900 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات الثلاثاء، مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق يخفف التوترات في الشرق الأوسط ويعيد فتح مضيق هرمز.

وعلى صعيد التداولات، أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة 1.79% عند 7,736.52 نقطة، مسجلًا أعلى إغلاق في تاريخه، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 907.47 نقطة، أو 1.71%، إلى 54,085.88 نقطة، محققًا إغلاقًا قياسيًا لليوم الثاني على التوالي. كما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.59% إلى 26,584.99 نقطة.

شركات الذكاء الاصطناعي تقود المكاسب

قاد سهم بالانتير تكنولوجيز المكاسب بعد ارتفاعه 29.5%، مسجلًا أكبر مكسب يومي له منذ فبراير 2024، عقب رفع الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما ارتفع سهم كاتربيلر بنسبة 5.6% بعد رفع توقعات نمو الإيرادات السنوية، مستفيدًا من الطلب القوي على معدات توليد الطاقة والإنشاءات المستخدمة في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ليسهم وحده بنحو 280 نقطة في مكاسب مؤشر داو جونز.

وامتدت المكاسب إلى أسهم الرقائق الإلكترونية، إذ قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 6.6%، مواصلًا تعافيه للجلسة الرابعة على التوالي بعد خسائر تجاوزت 20% خلال يوليو، بينما ارتفع قطاع التكنولوجيا في مؤشر S&P 500 بنسبة 4.1%، ليكون الأفضل أداءً بين القطاعات الرئيسية.

تراجع النفط والعوائد يعزز شهية المخاطرة

تلقت الأسواق دعمًا إضافيًا بعد انخفاض أسعار النفط بنحو 5%، عقب تصريحات مسؤولين أمريكيين وقطريين أشارت إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقًا مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز قد يُبرم خلال اليومين المقبلين.

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر.

وعلى أثر ذلك، انخفضت الاحتمالات إلى 56.9% مقارنة مع 67.2% في الجلسة السابقة، وفقًا لأداة CME FedWatch، وهو ما انعكس أيضًا على انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

موسم أرباح قوي وبيانات وظائف مستقرة

أظهرت بيانات LSEG أن 85.2% من شركات مؤشر S&P 500، البالغ عددها 304 شركات والتي أعلنت نتائج الربع الثاني حتى الآن، تجاوزت توقعات المحللين، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 67.5%، مع تسجيل جميع القطاعات الرئيسية نموًا في الأرباح.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية انخفاض عدد الوظائف الشاغرة خلال يونيو، متأثرًا بتراجع كبير في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إلا أن ارتفاع معدلات التوظيف واستمرار انخفاض وتيرة تسريح العمالة يشيران إلى استمرار متانة سوق العمل، وذلك قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة.