الذهب يحافظ على مكاسبه مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية ومسار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء في ظل تكهنات أسعار الفائدة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4078.10 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 4134.60 دولاراً للأوقية.

تراجع النفط يدعم المعدن النفيس

قلصت أسعار النفط مكاسبها بعد إعلان قطر استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار اضطرابات تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الرئيسية، فيما هبط خام برنت بأكثر من 4%.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أول أمس الأحد، تأجيل شن هجمات جديدة على إيران بانتظار نتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى، يوم الاثنين، صحة تصريحات ترامب، مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أو اجتماعات مقررة بين الجانبين.

وعادة ما تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعزيز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم، وهو ما يشكل ضغطاً على الذهب الذي لا يدر عائداً.

ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أنه لا يزال متفائلاً بانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً، لكنه شدد على أن البنك المركزي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا استدعت الظروف ذلك.

وتقدر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 61% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر أيلول، بعدما أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع سلسلة من بيانات سوق العمل الأمريكية، أبرزها تقرير ADP للتوظيف في القطاع الخاص يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، لما لهما من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية.