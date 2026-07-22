ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على الأدوية البديلة المستوردة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيفرض رسوماً جمركية على الأدوية البديلة المستوردة اعتباراً من منتصف عام 2028.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن الأدوية البديلة ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى أغسطس 2028، وبعد ذلك ستُفرض عليها رسوم بنسبة 100% لمدة عام، قبل أن ترتفع إلى 200%.

وأوضح أن فترة السماح البالغة عامين ستمنح شركات الأدوية الوقت لنقل إنتاج الأدوية البديلة إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الشركات التي تختار عدم بناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة ستواجه عقوبات، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه العقوبات.