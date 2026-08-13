موجة حر جديدة تجتاح غرب أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت مناطق في دول غرب أوروبا، يسكنها أكثر من 135 مليون نسمة، خصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، اليوم الخميس، وفقا لتحليلات وكالة فرانس برس.

وعموما، تجاوزت درجات الحرارة القصوى 30 درجة مئوية، اليوم، لحوالى ثلاثة من كل خمسة أشخاص في أوروبا (باسثئناء تركيا)، أي ما يعادل حوالى 340 مليون نسمة.

وتواجه القارة الأوروبية، التي تشهد احترارا هو الأسرع على كوكب الأرض، موجة حر جديدة في أغسطس الجاري. وتشير التوقعات إلى أنّه اعتبارا من الأربعاء، تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية لما لا يقل عن 32 مليون شخص (وفقا لنماذج الطقس الساعة 3,00 بتوقيت غرينتش).

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تصل موجة الحر الحالية إلى ذروتها اليوم الخميس بدرجات تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية في معظم مناطق البلاد، وأن تظل ​مرتفعة خلال الليل. وبينما يُتوقع أن تنجو المناطق الجبلية من هذه الموجة، فإنها ستمتد إلى شمال شرق البلاد الذي كان أقلّ تأثّرا بها الأربعاء.

في إيطاليا، من المتوقع أن تطال هذه المستويات من الحرارة 29 مليون نسمة، خصوصا على الساحل الغربي.

ومن المتوقع أيضا أن تؤثر درجات الحرارة هذه على شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث ستطال 25 مليون شخص في إسبانيا.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أن البلاد شهدت، اليوم الخميس، أكثر الأيام ارتفاعا لدرجات الحرارة خلال العام الحالي بوصولها إلى 38,1 درجة مئوية (100,6 درجة فهرنهايت) في غرب العاصمة لندن.

وقال المكتب إن درجة الحرارة تجاوزت أعلى درجة سابقة مسجلة هذا العام، والبالغة 38 درجة مئوية (100,4 درجة فهرنهايت)، والتي سُجلت في 28 يونيو الماضي. لكنها ظلت دون الرقم القياسي المسجل في أغسطس بالمملكة المتحدة، والبالغ 38,5 درجة مئوية (101,3 درجة فهرنهايت)، والذي سُجل عام 2003.

وتشهد بريطانيا، شأنها شأن فرنسا ودول أوروبية عدة، موجة الحر الخامسة هذا العام.