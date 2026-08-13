مسؤول روسي: هجوم يعطل مصفاة نفط كبيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن يفغيني سولنتسيف حاكم منطقة أورينبورغ، اليوم الخميس، أن هجوما على مصفاة نفط كبرى في مدينة أورسك في روسيا أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو ستة أشهر.

وأكد حاكم المنطقة الروسية، حيث تقع المصفاة، إن المنشأة توقفت عن العمل وإن إصلاحها سيستغرق أشهرا.

وكتب سولنتسيف، على وسائل التواصل الاجتماعي "المعدات مستوردة، وبالنظر إلى العقوبات، ستستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى ستة أشهر".

وأضاف "توقفت المصفاة عن العمل بالكامل".

وأشار إلى أن المنطقة ستحتاج إلى استيراد الوقود لتغطية أي نقص محتمل. وتابع "نستعد ‌لأسوأ السيناريوهات، وسنضطر إلى الاعتماد على إمدادات الوقود الواردة من خارج المنطقة".

وتكثف أوكرانيا هجماتها ​على مصافي النفط الروسية. وقال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إنه شن هجوما على مصفاة أورسك، الواقعة قرب الحدود مع ⁠قازاخستان على بعد حوالي 1470 كيلومترا ​جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، مضيفا أن حريقا اندلع فيها.