أرباح «هرفي للأغذية» تقفز 229.3% إلى 2.9 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 229.3% إلى 2.9 مليون ريال، مقابل899.9 ألف ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح بالربع الثاني من عام 2026 مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من عام 2025 إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض المخصص المكون لانخفاض قيمة الموجودات المالية.
وجاء ذلك، على الرغم من زيادة المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى، وزيادة مصروف الزكاة.
ويعود سبب تحقيق صافى ربح للربع الثاني من عام 2026 مقارنة بصافي خسارة للربع السابق من عام 2026 إلى زيادة المبيعات، وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض المخصص المكون لانخفاض قيمة الموجودات المالية على الرغم من زيادة المصروفات العمومية والادارية، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع وزيادة مصروف الزكاة.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافى الخسارة للفترة المنتهية في 30 /6/ 2026 مقارنة بصافى الخسارة للفترة المماثلة من العام السابق 2025 إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة، وانخفاض المخصص المكون لانخفاض قيمة الموجودات المالية والموجودات غير المالية، على الرغم من زيادة المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح بالربع الثاني من عام 2026 مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من عام 2025 إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض المخصص المكون لانخفاض قيمة الموجودات المالية.
وجاء ذلك، على الرغم من زيادة المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى، وزيادة مصروف الزكاة.
ويعود سبب تحقيق صافى ربح للربع الثاني من عام 2026 مقارنة بصافي خسارة للربع السابق من عام 2026 إلى زيادة المبيعات، وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض المخصص المكون لانخفاض قيمة الموجودات المالية على الرغم من زيادة المصروفات العمومية والادارية، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع وزيادة مصروف الزكاة.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافى الخسارة للفترة المنتهية في 30 /6/ 2026 مقارنة بصافى الخسارة للفترة المماثلة من العام السابق 2025 إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة، وانخفاض المخصص المكون لانخفاض قيمة الموجودات المالية والموجودات غير المالية، على الرغم من زيادة المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى.