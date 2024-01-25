أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لوكالة "فرانس برس" أن الجيش الإسرائيلي أمر النازحين بمغادرة مركز الإيواء الذي تعرض لقصف مدفعي. وأكدت متحدثة باسم الأونروا شهادات نازحين في المركز قالوا إن الجيش الإسرائيلي أمهلهم حتى الخامسة من بعد ظهر الجمعة للمغادرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا: الجيش الإسرائيلي يأمر النازحين بمغادرة المأوى الذي قصفته دباباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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