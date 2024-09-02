تكنولوجيا: الدراجة الترابية الكهربائية Talaria الجديدة توفر سرعات عالية بسعر مناسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إعادة تصميم دراجة MX5 Pro من الألف إلى الياء، وهو رد شركة Talaria على طلب راكبي الدراجات الإلكترونية والبائعين المتفانين.

وعلى ما يبدو، تمثل بطارية 72 V 40 Ah زيادة بنسبة خمسة وأربعين بالمائة عن MX4، مما يؤدي إلى زيادة في قوة الدراجة ومداها.

وبالمثل، فإن ملاقط المكابح الأكبر حجمًا على طراز MX تحتوي على وسادات مكابح أكبر من تلك الموجودة في MX4.

تمت ترقية سلسلة الدراجات أيضًا باستخدام MX5 باستخدام 428 للخدمة الشاقة، والتي تدعي Talarias أنها أقوى بمرتين من سلسلة 420 الموجودة في MX4.

كما تتضمن التغييرات الإضافية ثلاثة مستويات للطاقة بدلاً من اثنين، ومقعد أكثر سمكًا مع حشوة محسنة، ونظام تعليق أمامي وخلفي محدث.

هناك ترقية رئيسية أخرى مع MX5 Pro وهي محرك IPM الأكثر كفاءة وموثوقية. يعالج محرك MX5 IPM (المغناطيس الداخلي الدائم) المشكلات الموجودة في الإصدارات السابقة عن طريق إزالة مستشعرات Hall التي كانت فضفاضة داخل المحرك، مما تسبب في فشله.

يستخدم المحرك الجديد جهاز تشفير مغناطيسي، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة استشعار Hall ويزيد من كفاءة وموثوقية المحرك.

وفيما يتعلق بالسرعة، من المفترض أن تكشف Talaria أن دراجة MX5 Pro تقتصر في المصنع على سرعات تتراوح من 20 إلى 25 ميلاً في الساعة.

تم وضع قيود السرعة والطاقة للامتثال للقوانين الفيدرالية وقوانين الولاية والقوانين المحلية، حيث يتحمل المشتري المسؤولية الكاملة عن أي تعديلات يتم إجراؤها على السرعة على الدراجة.

ومع ذلك، تشير قائمة المنتجات إلى هذه الحقيقة: “إذا قمت بإزالة المحدد، فإنك تفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة (نحن لا نوصي بذلك)، وسوف تتجاوز سرعة الدراجة 50 ميلاً في الساعة.”

