اليابان | أكثر من نصف اليابانيين يتجهون لمتاجر 100 ين… ما الأسباب؟

اقتصاد 03/04/2026

أظهر استطلاع في اليابان أن أكثر من نصف الناس يستخدمون متاجر الـ100 ين، المعروفة شعبيًا باسم «هياكين»، مرة واحدة على الأقل شهريًا، في دلالة على حضورها القوي في الحياة اليومية. وقد تصدّرت أدوات المطبخ قائمة المنتجات الأكثر شعبية، نظرًا لعمليتها وتنوّعها وأسعارها المناسبة.

قطعة نقود واحدة فقط

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة الأبحاث عبر الإنترنت «ماي فويس كوميونيكيشنز» حول تكرار استخدام متاجر الـ100 ين (التي تُسمى شعبيًا «هياكين» من كلمة «هياكو إن كينيتسو» أي «سعر موحد 100 ين») جاءت الإجابة الأكثر شيوعًا بـ25.4% «حوالي مرة واحدة في الشهر»، و25.1% «عدة مرات في الشهر». وعند إضافة من يذهبون «ثلاث مرات أو أكثر أسبوعيًا» و«مرة إلى مرتين أسبوعيًا»، ارتفعت نسبة الاستخدام الشهري إلى 57.0%. تجاوزت نسبة الرجال 50%، بينما كانت النساء أكثر تكرارًا بأكثر من 60%.

أُجري الاستطلاع في يناير/ كانون الثاني 2026، وتلقى إجابات من 11280 رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهم من المراهقين إلى السبعينيات.

خلال العام الماضي، كانت المنتجات الأكثر شراءً هي ”أدوات المطبخ“ بنسبة 54.4%، تليها ”القرطاسية“ (40.2%) و”مستلزمات التنظيف والمنظفات“ (32.0%). وبرزت النساء بنسبة 70% كمشتريات لـ”أدوات المطبخ“، بينما مال الرجال الأكبر سناً إلى شراء ”ملحقات الإلكترونيات“ و”مستلزمات الأعمال اليدوية“.

عند سؤالهم عن سبب استخدامهم لمتاجر الـ 100 ين (مع إمكانية اختيار أكثر من إجابة)، أجاب 50.4% بأنها رخيصة، مما يسهل عليهم شراء ما يحتاجونه، بينما قال 48.5% إنها توفر المال، ورأى 38.4% أنها ذات قيمة جيدة مقابل السعر، مما يشير إلى أن العامل الرئيسي الذي يجذب الناس هو الشعور بالقدرة على تحمل التكاليف. إلا أن هذا الأمر أثار انتقادات لاذعة أيضاً، منها: ”غالباً ما يتم تقليل الكمية أو الحجم دون سابق إنذار“، و”هناك منتجات تتجاوز قيمتها 500 ين، لذا لا يمكن تسميتها بمتاجر الـ 100 ين“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)