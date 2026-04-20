تكريم 30 من أمهات المتطوعين المتميزين في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي مبادرة مجتمعية بعنوان «الأم نبض العطاء» في موسمها الثاني، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، العضو الفخري للفريق، وذلك تقديراً ووفاء للأم ودورها المحوري في بناء المجتمع وتعزيز تماسكه.

وشهدت المبادرة تكريم 30 أمّاً من أمهات المتطوعين المتميزين من جنسيات متعددة، في تجسيد للتنوع والتلاحم المجتمعي، فيما شاركت عدد من الأمهات من خارج الدولة عبر تقنيات الاتصال المرئي، تأكيداً على شمولية المبادرة وامتداد رسالتها الإنسانية.

وقال أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس الفريق، إن مبادرة «الأم نبض العطاء» تأتي انطلاقاً من إيمان الفريق العميق بأهمية دور الأم في دعم مسيرة العمل التطوعي، وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الأبناء، مشيراً إلى أن هذا التكريم يُجسّد تقديراً مستحقاً لعطاء الأمهات وجهودهن في تنشئة أجيال فاعلة في المجتمع.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تكريم أمهات المتطوعين، اللاتي كان لهنّ دور بارز في دعم أبنائهن ضمن مسيرة الفريق، مؤكداً أن هذا التقدير يُمثّل جزءاً يسيراً أمام ما تقدمه الأمهات من عطاء متواصل يسهم في خدمة المجتمع وتنميته.