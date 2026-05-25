«التربية والتعليم» تتيح تدريباً مهنياً لطلبة  الثانوية داخل مؤسسات العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج التدريب العملي المهني «إعداد» للعام الأكاديمي الحالي؛ بهدف تعزيز الجاهزية المهنية للطلبة الإماراتيين، وإتاحة فرص تدريب واقعية لهم داخل مؤسسات العمل خلال الإجازات الدراسية، بما يسهم في دعم اختياراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، وربط التعلم النظري بالتطبيق العملي.

ويستهدف البرنامج طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، حيث يتيح لهم المشاركة في تدريب عملي منظم خلال إجازات الصيف المقبل، لمدة تصل إلى أسبوعين كحد أقصى لكل مشارك، ضمن مؤسسات تدريبية يتم توزيع الطلبة عليها وفقاً لاهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية.

وأكدت الوزارة، في تعميم وجّهته إلى أولياء الأمور والطلبة، أن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، وتمكينهم من التعرف المباشر إلى بيئات العمل الواقعية، بما يسهم في صقل مهاراتهم المهنية والشخصية في مرحلة مبكرة.

ويهدف برنامج «إعداد» إلى تزويد الطلبة بخبرة عملية واقعية داخل بيئات مهنية متنوعة، وتمكينهم من استكشاف المسارات الوظيفية التي تتوافق مع ميولهم واهتماماتهم، إلى جانب تطوير مهارات التواصل، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، والتعرف إلى آداب وسلوكيات بيئة العمل المهنية.

علاقات مهنية

كما يركّز البرنامج على بناء العلاقات المهنية لدى الطلبة، وتعزيز فرصهم المستقبلية في الالتحاق بالجامعات أو الحصول على وظائف، من خلال الخبرات العملية الموثقة التي يكتسبونها خلال فترة التدريب، فضلاً عن تعزيز دافعيتهم نحو التعلم عبر ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية المباشرة.

وبحسب الوزارة، سيتم توزيع الطلبة على جهات ومؤسسات تدريبية مختلفة وفق اهتماماتهم المهنية، بما يمنحهم فرصة الاحتكاك المباشر بمتطلبات سوق العمل، وفهم طبيعة التخصصات والمهن بشكل عملي يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج قبل انتهاء الفترة المحددة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل.