الدكتورة نسيم رفيع لـ«الاتحاد»: جاهزية كاملة لفرق بلدية دبي وخطط رقابية مكثّفة خلال عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

كشفت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أن فرق التفتيش في منافذ الإمارة تعمل بجاهزية بلغت 100% على مدار الساعة خلال موسم عيد الأضحى، فيما نفّذت البلدية خلال الربع الأول من عام 2026 عمليات تفتيش على نحو 81 ألف شحنة غذائية تضمنت أكثر من 424 ألف صنف غذائي، بإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليون طن من الأغذية المستوردة، إضافة إلى تفتيش قرابة 8 آلاف شحنة لحوم ومنتجاتها بكمية بلغت نحو 66 ألف طن.

وقالت: إن بلدية دبي استكملت استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر خطط تشغيلية ورقابية متكاملة تستهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة، وضمان سلامة الغذاء، ورفع جاهزية المرافق والخدمات في مختلف أنحاء الإمارة، بما يسهم في توفير أجواء آمنة وصحية للسكان والزوّار خلال فترة العيد، موضّحة أن الخطط تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت والأنشطة التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال العيد، إلى جانب تعزيز جاهزية الحدائق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوّار، ضمن منظومة متكاملة تركّز على سلامة المجتمع وراحة المتعاملين.

وفي مجال سلامة الغذاء، أكدت الدكتورة رفيع أن البلدية كثّفت زياراتها التفتيشية الميدانية على المؤسسات الغذائية ومواقع الفعاليات، بما يشمل مراكز التسوق الرئيسية، والأكشاك المؤقتة، والمرافق الترفيهية، إضافة إلى الرقابة على الأغذية الشعبية، مع التركيز على عمليات التحضير والحفظ الحراري ووسائل النقل، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للجمهور، مع تشديد الرقابة على الملاحم والمحامص ومحلات الشوكولاتة والأسواق المركزية، بما فيها سوق الخضر والفواكه وسوق الواجهة البحرية، إلى جانب توفير قنوات مباشرة لاستقبال البلاغات والملاحظات المتعلقة بسلامة الغذاء عبر تطبيق «دبي 24/7» ومركز الاتصال 800900.

وأكدت أن جميع شحنات اللحوم ومنتجاتها تخضع للتفتيش والتحقق من شهادات الذبح الحلال وسلامة سلسلة التبريد بنسبة 100%، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، كما كثّفت بلدية دبي حملاتها الرقابية على المنشآت الفندقية وصالونات الحلاقة والتجميل ومقاهي الشيشة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، بما يشمل جودة المياه والهواء الداخلي ومستويات النظافة وسلامة المسابح والأدوات المستخدمة.

وأضافت: تنفّذ البلدية حملة رقابية موسّعة على عينات الحناء المستخدمة في الصالونات النسائية، عبر فحصها في المختبرات المعتمدة للتأكد من خلوّها من المواد الضارة أو المكونات التي قد تسبب الحساسية أو التهيج الجلدي، كما تواصل فرق التفتيش تنفيذ حملات تخصصية على مناطق الألعاب والفعاليات ومراكز التسوق والمنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية والمباني السكنية، مع التركيز على أنظمة السلامة وجودة الهواء وسلامة المصاعد والمسابح والمعدات الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب التأكد من جاهزية فرق التشغيل والاستجابة للطوارئ.

صحة وسلامة

أكدت الدكتورة رفيع أن البلدية عزّزت رقابتها على المنتجات الاستهلاكية الموسمية، بما يشمل ألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والعطور والأجهزة الكهربائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وعدم احتوائها على مواد قد تؤثّر على صحة وسلامة المستهلكين، ويشارك في تنفيذ الحملات والبرامج الرقابية أكثر من 80 موظفاً من المفتشين والكوادر الفنية، حيث تستهدف الحملات أكثر من 300 منشأة تشمل الفنادق وصالونات الحلاقة والتجميل ومقاهي الشيشة، إضافة إلى المنشآت الصناعية ومراكز التسوق ومناطق الألعاب والفعاليات والأسواق المحلية.

وأضافت: فيما يتعلق بالمساكن العمالية، تنفّذ البلدية جولات رقابية على ثلاثة أسواق عمالية مجتمعية في المحيصنة الثانية والقوز الرابعة والقوز الصناعية الثالثة، تستقطب يومياً ما بين 24 إلى 30 ألف عامل خلال العطلات الرسمية، إلى جانب الإشراف على فعاليات ترفيهية يتوقع أن يصل عدد حضورها إلى نحو 20 ألف عامل خلال العيد.

وتابعت: أعلنت بلدية دبي جاهزية سوق المواشي وكافة مرافقه لاستقبال موسم عيد الأضحى، من خلال توفير خدمات تنظيمية ورقابية متكاملة تضمن انسيابية العمليات وسلامة الأضاحي وراحة المتعاملين، إلى جانب تعزيز إجراءات النظافة والصحة العامة ورفع جاهزية الفرق المختصة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار خلال الموسم.