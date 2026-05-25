الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج 210 من طلبتها

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

احتفلت الجامعة القاسمية بتخريج الفوج الحادي عشر من طلبتها، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم على مسرح المدينة الجامعية في الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة.

وشهد الحفل تخريج 210 طلاب وطالبات من كليات الجامعة الخمس، ممن استكملوا متطلبات التخرج للفصل الدراسي الربيعي من العام الأكاديمي 2025 - 2026.

حضر الحفل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ومدير الجامعة ونواب المدير ومساعدوه، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب عدد من المسؤولين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.

واستُهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وأعقبت ذلك كلمة لجمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة، رفع فيها باسم أسرة الجامعة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة، مشيداً بدعم سموه المتواصل ورؤيته التي جعلت من الجامعة صرحاً أكاديمياً وإنسانياً عالمياً. وأكد الطريفي أن الجامعة شهدت خلال العام الجاري توسعاً في برامج الدراسات العليا. وأشار إلى مواصلة الجامعة رسالتها العالمية باستقطاب طلبة من أكثر من 136 جنسية.

إنجازات أكاديمية واستراتيجية

من جانبه، رفع الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة بمناسبة تخريج الفوج الحادي عشر، مؤكداً أن الخريجين يمثلون ثمرة مسيرة علمية وإنسانية راسخة.

واستعرض الخلف أبرز الإنجازات الأكاديمية والاستراتيجية التي حققتها الجامعة خلال العام الأكاديمي، ومنها طرح برنامج ماجستير التفسير والحديث، وتجديد الاعتماد الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس التفسير وعلوم القرآن، وتنظيم المؤتمر الدولي العاشر للجامعة القاسمية بمشاركة واسعة من الباحثين والمؤسسات العلمية.

وأشار إلى تعزيز الحضور البحثي للجامعة في قاعدة بيانات «Scopus» وإصدار 12 مؤلفاً علمياً جديداً، وحصول الجامعة على عضوية جمعية «AACSB» إلى جانب التوسع في الشراكات الأكاديمية. وفي ختام الحفل، قام جمال سالم الطريفي، يرافقه الدكتور عواد الخلف، بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات من مختلف التخصصات، وسط أجواء غامرة بالفرح والاعتزاز من أولياء الأمور والطلبة.