وأعرب سمو وزير الخارجية في مستهل الاتصال عن إدانته للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدًا وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع البحرين ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
كما بحث الجانبان التطورات الخطيرة في المنطقة، وأهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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