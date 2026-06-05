وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأعرب سمو وزير الخارجية في مستهل الاتصال عن إدانته للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدًا وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع البحرين ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

كما بحث الجانبان التطورات الخطيرة في المنطقة، وأهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.