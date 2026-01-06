الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 مساءً - سلم رواتب الكادر الصحي 1447 المهن التي يتطبق عليها الوظائف الصحية

لقد قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن سلم رواتب الكادر الصحي الجديد، والذي يطرح جميع العاملين في الكادر التعليمي، وهذا يساعد في معرفة الموظفين رواتبهم، وكذلك الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة في الكادر الصحي، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم سلم الوظائف الصحية بالسعودية.

سلم رواتب الكادر الصحي

إن الرواتب في المسار الصحي بالمملكة العربية السعودية يختلف وفقًا للتخصص والمستوى الوظيفي، ومن خلال الجدول التالي نعرض لكم تفاصيل سلم رواتب الخاص بالكادر الصحي:

الدرجة/ المستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع طبيب نائب 11190 : 12855 13410 : 15270 15890 : 17930 18610 : 20845 21590 : 23990 24790 : 27385 28250 : 31040 طبيب مقيم 9200 : 10685 11180 : 12845 13400 : 15260 15880 : 17920 18600 : 20835 21580 : 23980 24780 : 27375 طبيب استشاري 14950 : 17020 17710 : 20005 20770 : 23260 24090 : 26790 27690 : 30600 31570 : 34675 35710 : 39040 أخصائي 7130 : 8360 8770 : 10090 10530 : 11955 12935 : 13945 14470 : 16130 16690 : 18550 19845 : 21195 أخصائي أول 8775 : 10095 10535 : 11960 12435 : 13950 14475 : 16135 16695 : 18555 19175 : 21200 22610 : 24080 أخصائي استشاري 10535 : 11960 12435 : 13950 14475 : 16135 16695 : 18555 19175 : 21200 21875 : 24080 24815 : 27185 صيدلي 7420 : 8740 9180 : 10605 11080 : 12595 13100 : 14780 15340 : 17200 17820 : 19845 20520 : 22725 صيدلي أول 9180 : 10605 11080 : 12595 13100 : 14780 15340 : 17200 17820 : 19845 20520 : 22725 23460 : 25830 صيدلي استشاري 11075 : 12590 13095 : 14775 15335 : 17195 17815 : 19840 20515 : 22720 23455 : 25825 26615 : 19180 مساعد صحي 3935 : 4820 5115 : 6090 6415 : 7495 7855 : 8995 9375 : 10695 11135 : 12650 13715 : 14835 فني 4670 : 5750 6110 : 7250 7630 : 8860 9270 : 10590 11030 : 12545 13050 : 14730 15290 : 17150

بدلات الموظفين الكادر الصحي

يحصل العاملين في الكادر الصحي بالمملكة على بدلات متنوعة، ومن خلال ما يلي نتعرف على شرح مُفصل لها:

إن بدلات إشراف الطبيبين والمديرين ورؤساء القسم، بمكنها أن تصل إلى 3000 ريال سعودي، وهذا في المستشفيات المركزية أو المستشفيات العامة.

تم زيادة البدلات المالية المتقطعة؛ حتى تصل إلى 2000 ريال سعودي وهذا كحد أقصى للعاملين في التدريب أو الاستشاريين.

يحصل المواطن كذلك على 5000 ريال سعودي علاوة وهذا للمستشفيات التخصصية والمرجعية.

تم الإعلان أنه يتم صرف الدرجات الإضافية لتخصصات محددة، وليس جميع التخصصات، كما تم زيادة الدرجة الأولى بنسبة تصل إلى 30 %.

الفئات التي ينطبق سلم الرواتب الكادر الصحي

يوجد عدد من الفئات التي ينطبق عليها سلم رواتب الكادر الصحي، والتي تتمثل في الآتي:

الفئة الأولى: تشمل الأطباء سواء كانوا مقيمين أو نواب أو استشاريين.

تشمل الأطباء سواء كانوا مقيمين أو نواب أو استشاريين. الفئة الثانية: تضم الصيادلة الأوائل والاستشاريين بالإضافة إلى الصيادلة العاملين.

تضم الصيادلة الأوائل والاستشاريين بالإضافة إلى الصيادلة العاملين. الفئة الثالثة: تتضمن كافة العاملين في وظيفة أخصائي، سواء أخصائي أو أخصائي استشاري أو أخصائي أول.

تتضمن كافة العاملين في وظيفة أخصائي، سواء أخصائي أو أخصائي استشاري أو أخصائي أول. الفئة الرابعة: تحتوي على كل الفنيين العاملين في وظيفة مساعد صحي.

تعمل وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية على إعلام المواطنين بسلم رواتب الكادر الصحي، والذي مثل سلم رئيسي لكافة موظفي القطاع الصحي في السعودية.