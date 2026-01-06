- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 مساءً - سلم رواتب الكادر الصحي 1447 المهن التي يتطبق عليها الوظائف الصحية
لقد قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن سلم رواتب الكادر الصحي الجديد، والذي يطرح جميع العاملين في الكادر التعليمي، وهذا يساعد في معرفة الموظفين رواتبهم، وكذلك الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة في الكادر الصحي، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم سلم الوظائف الصحية بالسعودية.
سلم رواتب الكادر الصحي
إن الرواتب في المسار الصحي بالمملكة العربية السعودية يختلف وفقًا للتخصص والمستوى الوظيفي، ومن خلال الجدول التالي نعرض لكم تفاصيل سلم رواتب الخاص بالكادر الصحي:
|الدرجة/ المستوى
|الأول
|الثاني
|الثالث
|الرابع
|الخامس
|السادس
|السابع
|طبيب نائب
|11190 : 12855
|13410 : 15270
|15890 : 17930
|18610 : 20845
|21590 : 23990
|24790 : 27385
|28250 : 31040
|طبيب مقيم
|9200 : 10685
|11180 : 12845
|13400 : 15260
|15880 : 17920
|18600 : 20835
|21580 : 23980
|24780 : 27375
|طبيب استشاري
|14950 : 17020
|17710 : 20005
|20770 : 23260
|24090 : 26790
|27690 : 30600
|31570 : 34675
|35710 : 39040
|أخصائي
|7130 : 8360
|8770 : 10090
|10530 : 11955
|12935 : 13945
|14470 : 16130
|16690 : 18550
|19845 : 21195
|أخصائي أول
|8775 : 10095
|10535 : 11960
|12435 : 13950
|14475 : 16135
|16695 : 18555
|19175 : 21200
|22610 : 24080
|أخصائي استشاري
|10535 : 11960
|12435 : 13950
|14475 : 16135
|16695 : 18555
|19175 : 21200
|21875 : 24080
|24815 : 27185
|صيدلي
|7420 : 8740
|9180 : 10605
|11080 : 12595
|13100 : 14780
|15340 : 17200
|17820 : 19845
|20520 : 22725
|صيدلي أول
|9180 : 10605
|11080 : 12595
|13100 : 14780
|15340 : 17200
|17820 : 19845
|20520 : 22725
|23460 : 25830
|صيدلي استشاري
|11075 : 12590
|13095 : 14775
|15335 : 17195
|17815 : 19840
|20515 : 22720
|23455 : 25825
|26615 : 19180
|مساعد صحي
|3935 : 4820
|5115 : 6090
|6415 : 7495
|7855 : 8995
|9375 : 10695
|11135 : 12650
|13715 : 14835
|فني
|4670 : 5750
|6110 : 7250
|7630 : 8860
|9270 : 10590
|11030 : 12545
|13050 : 14730
|15290 : 17150
بدلات الموظفين الكادر الصحي
يحصل العاملين في الكادر الصحي بالمملكة على بدلات متنوعة، ومن خلال ما يلي نتعرف على شرح مُفصل لها:
- إن بدلات إشراف الطبيبين والمديرين ورؤساء القسم، بمكنها أن تصل إلى 3000 ريال سعودي، وهذا في المستشفيات المركزية أو المستشفيات العامة.
- تم زيادة البدلات المالية المتقطعة؛ حتى تصل إلى 2000 ريال سعودي وهذا كحد أقصى للعاملين في التدريب أو الاستشاريين.
- يحصل المواطن كذلك على 5000 ريال سعودي علاوة وهذا للمستشفيات التخصصية والمرجعية.
- تم الإعلان أنه يتم صرف الدرجات الإضافية لتخصصات محددة، وليس جميع التخصصات، كما تم زيادة الدرجة الأولى بنسبة تصل إلى 30 %.
الفئات التي ينطبق سلم الرواتب الكادر الصحي
يوجد عدد من الفئات التي ينطبق عليها سلم رواتب الكادر الصحي، والتي تتمثل في الآتي:
- الفئة الأولى: تشمل الأطباء سواء كانوا مقيمين أو نواب أو استشاريين.
- الفئة الثانية: تضم الصيادلة الأوائل والاستشاريين بالإضافة إلى الصيادلة العاملين.
- الفئة الثالثة: تتضمن كافة العاملين في وظيفة أخصائي، سواء أخصائي أو أخصائي استشاري أو أخصائي أول.
- الفئة الرابعة: تحتوي على كل الفنيين العاملين في وظيفة مساعد صحي.
تعمل وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية على إعلام المواطنين بسلم رواتب الكادر الصحي، والذي مثل سلم رئيسي لكافة موظفي القطاع الصحي في السعودية.