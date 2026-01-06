الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالموارد البشرية تجيب.. ما هو موعد إجازة عيد الفطر للموظفين في السعودية 1447 بالقطاعين العام والخاص؟

الموارد البشرية تجيب.. ما هو موعد إجازة عيد الفطر للموظفين في السعودية 1447 بالقطاعين العام والخاص؟

مع مرور أيام شهر رمضان المبارك تتزايد معدلات البحث المتكررة عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك الموظفين في القطاعات المختلفة سواء العام أو الخاص، وكذلك القطاع الغير ربحي، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك الموظفين لعام 1447، حيث أكدت الوزارة على ضرورة تقيد صاحب العمل بما جاء في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، في الفقرة الثانية، وذلك بما يخص ضرورة تعويض الموظفين عندما تتداخل أيام إجازة الاعياد والمناسبات، حيث تبدأ الإجازة وفقاً للقوانين من يوم 25 من شهر رمضان المبارك، وفقًا للائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية، ومقرر إستمرار هذه الإجازة حتى 5 من شهر شوال، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

كما ذكرت أنه تم الإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاع الخاص، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان يوم السبت الماضي الذي وافق 23 مارس والموافقة 13 رمضان 1447 عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص والغير ربحي، حيث أنه وفقًا للفقرة الأولى من المادة 24 الخاصة بشأن تحديد الإجازات فإن إجازة عيد الفطر المبارك مدتها أربعة أيام، بدايتها من يوم 29 رمضان على حسب تقويم أم القرى، ووفقا لقرارات الوزارة فإن الإجازة تمنح للموظفين على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي تبدأ من يوم الثلاثاء أي بنهاية عمل يوم الإثنين الموافق 29 رمضان.

تستمر هذه الإجازة لمدة أربعة أيام، أي أن الموظفين يعودون لعملهم في يوم السبت الذي يوافق 4 شوال 1447.

ويجب التنويه أنه يجب تعويض الموظفين عند تداخل أيام الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات مع أيام الراحة الأسبوعية.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع العام 1447

أما القطاع العام فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإجازة، حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تخص موظفي القطاع العام في الدولة، حيث جاء في المادة 127 في الفقرة “ج” تحديد مدة إجازات الأعياد على النحو التالي:.

تبدأ اجازة العيد في يوم 25 رمضان، على أن تكون نهايتها في يوم 5 من شهر شوال 1447.

أما الأشخاص الذين يتم تكليفهم بأعمال خلال أيام هذه الإجازة فإنه يتم تعويضهم ماديا على حسب ما جاء في المادة 129 من اللائحة التنفيذية.

وتم تحديد ضوابط الإجازات حسب ما جاء في الفقرات “أ – ب – ج” وجاءت كالتالي: